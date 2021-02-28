شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة محمد ثروت: اتأخر 4 ساعات يوم الفرح عشان شغل والفنان: كنت بعمل صوت سفنجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة منى جمال، زوجة الفنان محمد ثروت، إنها تعرفت عليه في المعهد، وكان دمه خفيف جدا، ومكنش لسه بيمثل وكان مساعد مخرج.

وأضافت منى، أثناء حلولها ضيفة ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامى عمرو الليثى على شاشة الحياة، أن ثروت تأخر عليها يوم الفرح 4 ساعات عشان كان عنده شغل، وأنا اللى اعترفت له بحبى الأول.

وقال ثروت: سبب تأخيره إنه جالى شغل من شركة دوبلاج أنى أعمل صوت سفنجة في مسلسل كارتون، وتأخرت هناك وروحت البيت ولبست البدلة.

وكانت آخر أعمال الفنان محمد ثروت فيلم "ريما" من بطولة كل من: مايا نصرى والطفلة ريم عبد القادر، هالة فاخر، إيهاب فهمى، فراس سعيد، مها نصار، علاء مرسى، أحمد إمام، آية سليم، منى جمال، بالإضافة إلى ظهور بعض النجوم كضيوف شرف هم: صلاح عبد الله، بيومى فؤاد، أحمد فتحى، ميدو عادل، ومن تأليف أحمد أنور، وإخراج معتز حسام.

وتدور أحداث الفيلم حول طفلة تُدعى "ريما" ورثت عن والدها أشياء روحانية، تقرأ الغيب فى كل الظروف، لكن كل الناس تتعامل ‏معها أنها تحت إمرة الشيطان، تضطرها الظروف للهرب من أهلها، وتذهب لأكثر من عائلة لتربيتها.