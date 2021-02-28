شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا: كورونا اضطرتني أقعد في البيت وأطبخ وبحب المحشي.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة يسرا أثناء إستضافتها فى برنامج "سهرانين" والذى يقدمه الفنان أمير كرارة، ويذاع على قناة On ، بحب السهر ولكن بسبب الكورونا أضطريت للمكوث فى المنزل ولا أخرج إلا للضرورة، وخلال مكوثى فى المنزل بدأت أطبخ بعد توقف وقت طويل عن الطبخ، فأنا جيدة فى الطبخ وأحب المحشى جدا ولكنى لا أستطيع أن أطبخه وبارعة فى عمل الملوخيه البارونى.

وتابعت، خلال مكوثى فى المنزل أيضا أحب مشاهدة التلفزيون وسماع الموسيقى ولكن ليس الموسيقى الصاخبه .

وتواصل النجمة الكبيرة تصوير مشاهدها فى مسلسلها الرمضانى المقبل "حرب أهلية"، من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز، وتظهر يسرا فى دور جديد عليها تماماً وتعمل طبيبة تجميل وتجرى العديد من عمليات التجميل ولديها ابنة تدخلها فى العديد من الصراعات، كما تواجه العديد من الخلافات مع زوجها وتتوالى الأحداث فى إطار درامى مشوق.