شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ثروت: والدتي دعمتني في مجال التمثيل وبحب أقلد استيفان روستي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان محمد ثروت، إن والده بطل مصر وأفريقيا في رمى القرص، وحاولت أكون لاعب ألعاب قوى لكنى فشلت.

وأضاف ثروت، أثناء حلوله ضيف ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامى عمرو الليثى على شاشة الحياة، والدى كان شايف إنى لازم أبقى رياضى، ووالدتى هي من دعمتنى أنى أشتغل فى التمثيل، وخاصة أننى وأنا صغير كنت بحب أقلد الأفلام، وكنت أقلد استيفان روستى وتوفيق الدقن لأصدقائى.

وتابعت زوجته الفنانة منى جمال، إن والدته وهو صغير كانت بتشغل له فيلم المشبوه علشان يرضى ياكل.

وكان آخر أعمال الفنان محمد ثروت فيلم "ريما" من بطولة مايا نصرى والطفلة ريم عبد القادر، هالة فاخر، إيهاب فهمى، فراس سعيد، مها نصار، علاء مرسى، أحمد إمام، آية سليم، منى جمال، بالإضافة إلى ظهور بعض النجوم كضيوف شرف، هم: صلاح عبد الله، بيومى فؤاد، أحمد فتحى، ميدو عادل، ومن تأليف أحمد أنور، وإخراج معتز حسام.

وتدور أحداث الفيلم حول طفلة تُدعى "ريما" ورثت عن والدها أشياء روحانية، تقرأ الغيب فى كل الظروف، لكن كل الناس تتعامل ‏معها أنها تحت إمرة الشيطان، تضطرها الظروف للهرب من أهلها، وتذهب لأكثر من عائلة لتربيتها.