مخرج مسلسل "بنت السلطان" ينشر صورة من الكواليس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر المخرج أحمد شفيق صورة من كواليس مسلسل "بنت السلطان"، المقرر عرضه رمضان المقبل 2021، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر شفيق في الصورة مع الفنان باسم سمرة، وعلّق الأول قائلا: "خطوة بخطوة من قلب الحدث.. بنت السلطان، دعواتكم".

مسلسل "بنت السلطان" بطولة روجينا، باسم سمرة، أحمد مجدي، حسن أبو الروس، ندى موسى، محمود حافظ، محمد مهران، بيومى فؤاد، سوسن بدر وغيرهم.

المسلسل من إنتاج شركة MGR للمنتج ممدوح شاهين ومن سيناريو وحوار أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق.