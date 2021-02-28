أحمد فهمي يرد على تصريحات نادر حمدي عن خناقته مع شيكابالا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

علّق الفنان أحمد فهمي، على تصريحات المطرب والموزع نادر حمدي، عن "خناقة" الأول مع نجم نادي الزمالك محمود عبدالرازق شيكابالا، في حفل زفاف نجم فريق "واما" الغنائي.

وكان "حمدي" قال عن "خناقة" فهمي وشيكابالا، خلال حواره ببرنامج "معكم منى الشاذلي" عبر شاشة cbc: "شيكابالا وأحمد فهمي صحاب وهيتصالحوا، هما لسه ماتصالحوش بس هيتصالحوا، الصلح هياخد وقته، وهما زي أصحاب بيتخانقوا، والاتنين أطيب ناس في الدنيا بجد".

ومن جانبه؛ شارك "فهمي" صورة من لتصريحات نادر حمدي عن "خناقته" مع شيكابالا، وعلّق: "حبيبي يا نادر والله".

أزمة الفنان أحمد فهمي وقائد نادي الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا بدأت حينما هاجم الأول الثاني بسبب محاولات الأخير استفزاز جمهور النادي الأهلي الذي ينتمي له الفنان، عقب فوز الزمالك بكأس السوبر المحلي في فبراير 2020.

وبعدما هدأت الأزمة، عاد الخلاف من جديد للاشتعال في أكتوبر الماضي، بعدما التقيا في حفل زفاف عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء السابق شريف منير حسن.

وامتد الصراع بينهما إلى مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب فهمي عبر حسابه على "فيسبوك": "أنا مش ممثل أهلاوي.. أنا واحد أهلاوي بقى ممثل.. قدامي تحترم نفسك عشان المنطقة دي خط أحمر".