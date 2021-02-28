"في ناس بتتطاول بشكل قليل الأدب".. أحد أبطال "بودي جارد" يرد على الانتقادات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

رد الفنان شريف إدريس، والذي شارك في مسرحية "بودي جارد" للزعيم عادل إمام، على الانتقادات الموجهة للعمل بعد عرضه لأول مرة على منصة "شاهد" التابعة لمجموعة mbc.

وكتب إدريس، عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "مساء الخير.. أنا كممثل في عرض مسرحية (بودي جارد) وليّا الشرف الكبير إني اشتغلت مع الزعيم.. مش من حقي أرد علي أي انتقادات اتوجهت للمسرحية.. حضرتك كمتفرج عجبتك المسرحية أو ماعجبتكش ده حقك الشرعي تماما ونقدك على راسي.. لكن الناس اللي بتتطاول بشكل قليل الأدب لازم أقولهم كلمتين مهمين".

أضاف: "أولا- مش أنا اللي هتكلم عن عادل إمام وتاريخ عادل إمام.. ثانيا- أنا اشتغلت في المسرحية دي في يناير 2006 لحد ما قفلت في نهاية 2010 وكنا بنعرض صيف وشتا.. وسافرت مع المسرحية أكتر من بلد عربي.. وكنت بتخض من حجم الحضور لمسرحية مستمرة لمدة 11 سنة.. أيوه بتخض.. ده كان فيه جمهور حفظتهم من كتر ما بيحضروا المسرحية.. وفي السفريات كنت بتخض من استقبال الزعيم في أي بلد بنروحها.. وحجم الجمهور اللي بيحضر في أي بلد".

تابع: "أقول لحضراتكم على حاجة مهمة.. كان فيه ناس بتيجي تتفرج مرة واتنين وتلاتة علشان بس يشوفوا عادل إمام.. المسرحية دي نجحت بكل مقاييس النجاح في وقت عرضها.. ومع اختلاف الزمن يمكن ماتعجبش حضرتك بس للأسف اسمحلي أقولك إن حضرتك مش مقياس للنجاح والفشل مع احترامي الشديد، بدليل إنها أغلى مسرحية اتباعت في تاريخ المسرح.. ونجاحها أنا كنت بشوفه كل ليلة بعيني، نجاحها اللي أهم من الفلوس، نجاحها الحقيقي في الجمهور اللي حضرها لمدة 11 سنة متواصلة.. وحب الناس لعادل إمام وتاريخه اللي مفيش حد قدر يوصل لربعه ولا حد هيوصل".

اختتم: "من الآخر انتقد براحتك بس بأدب ونقدك على راسي.. شكرا".

وبدأت منصة "شاهد"، يوم الجمعة، في عرض آخر مسرحية قدمها "الزعيم" عادل إمام "بودي جارد"، وذلك بعد حصولها على حقوق العرض الأول للعمل بعد 21 عاما من تقديمه على المسرح، وذلك برعاية الهيئة العامة للترفيه في السعودية، ومجموعة قنوات mbc.

وتصدرت مسرحية "بودي جارد" قوائم الموضوعات الأكثر رواجا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب عرضها عبر منصة "شاهد"، وأعرب الكثيرون عن رأيهم في العمل، ويبدو أن المسرحية لم تكُن على قدر توقعات جمهور الزعيم، وجاءت أغلبية التعليقات سلبية.

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"بودي جارد" بطولة الزعيم عادل إمام، تأليف يوسف معاطي، وإخراج رامي إمام، وانطلقت عروض المسرحية بمشاركة النجوم: عزت أبوعوف، مصطفى متولي، سعيد عبدالغني، وشيرين سيف النصر وغيرهم، وعُرضت في الفترة بين 1999 و 2010.

تدور أحداث المسرحية حول السجين "أدهم" الذي يعقد صفقة مع رجل الأعمال المسجون "سعد"، المتهم بسرقة 700 مليون جنيه، بحيث يعمل حارسًا شخصيًا لدى زوجته "عائشة" التي تقع في حب "أدهم"، وبمرور الوقت يكتشف ذلك "كاظم" صديق "سعد" ويبلغه بذلك الاهتمام المبالغ فيه، فيكتشف "سعد" خيانة زوجته، ثم يلفق تهمة لـ"أدهم"، بينما يحاول الهرب بما سرقه من مال، إلا أن "أدهم" يقف عقبة في طريقه.