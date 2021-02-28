إنجي وجدان دون مكياج وشام الذهبي تأكل الفشار.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

"الخليج 365" يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

فيفي عبده

نشرت الفنانة فيفي عبده صورة قديمة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان وهي جالسة على الأرض.

مي سليم

نشرت الفنانة مي سليم صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستانًا أنيقا، لاقت الصورة إعجاب متابعيها.

ندى بسيوني

نشرت الفنانة ندى بسيوني صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من أحد الفنادق وخلفها "حمام سباحة".

مصطفى شعبان

نشر الفنان مصطفى شعبان صورة جديدة لها، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضع لها.

جيسي عبدو

نشرت المطربة اللبنانية جيسي عبدو صورة مع كلبها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، نالت الصورة إعجاب جمهورها.

أنابيلا هلال

نشرت الإعلامية اللبنانية أنابيلا هلال صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بشكل جذاب.

إنجي وجدان

نشرت الفنانة إنجي وجدان صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها دون مكياج، حازت الصورة إعجاب جمهورها.

إيمان سلامة

شاركت الفنانة إيمان سلامة جمهورها بصورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كلاسيكية جذابة.

ريم سامي

نشرت الفنانة ريم سامي صورة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستانًا سوارية، نالت الصورة إعجاب متابعيها.

شام الذهبي

نشرت شام الذهبي ابنة المطربة السورية أصالة نصري صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها وهي تأكل "فشار".