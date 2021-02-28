كارول سماحة نجمة مبادرة “اتكلم عربي” لمواجهة حرب طمس الهوية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: انتهت النجمة اللبنانية كارول سماحة من تسجيل الأغنية الرسمية للمبادرة الرئاسية “إتكلم عربي”، من كلمات مدحت العدل وألحان وتوزيع ميشال فاضل وتنفيذ شركة راديو وان للإنتاج الإعلامي والفني.

وشهدت نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، فعاليات تسجيل الأغنية، ووجهت الشكر لمدحت العدل، على تأليفه كلمات الأغنية الرسمية للمبادرة، انطلاقًا من حسه الوطني، وكذلك النجمة كارول سماحة والملحن ميشيل فاضل على تعاونهما في الأغنية الرسمية للمبادرة وخروجها بشكل مشرف، مؤكدة أن مشاركتهم جميعًا في هذا العمل الفني سيضيف بعدًا قوميًا وعربيًا هامًا للمبادرة ويمتد بها إلى آفاق إقليمية أوسع.

فيما أعرب كل من كارول سماحة ومدحت العدل وميشيل فاضل عن سعادتهم بالتعاون مع الوزارة في الأغنية الرسمية للمبادرة الرئاسية “اتكلم عربي”، معربين عن فخرهم بالمشاركة في مبادرة وطنية تؤكد على رسائل الهوية وربط المصريين المقيمين في الخارج بجذورهم، وأيضًا ترسخ دور مصر القومي والعربي.

وكانت وزارة الهجرة قد أطلقت مبادرة “اتكلم عربي” تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة حرب طمس الهوية لدى أبناء المصريين المقيمين بالخارج، والتي دخلت حيز التنفيذ رسميًا في أكتوبر الماضي.