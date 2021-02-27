إيهاب أمير: أحلم بالغناء والشهرة في “السر القديم”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: يعيش الفنان المغربي إيهاب أمير خلال الفترة الحالية، حالة من النشاط الفني في مجالات عدّة، ولديه جدول أعمال مزدحم بسبب التحضيرات المقبلة في مجالي التمثيل والغناء.

إيهاب أمير فاجأ محبيه، بنيته دخول مجال التمثيل، للمرة الأولى، حيث يشارك في مسلسل درامي يخوض به الماراثون الرمضاني المقبل 2021، في تجربة جديدة ومختلفة عليه تماماً.

وكشف إيهاب أمير في تصريحات صحفية عن تفاصيل تجربته الأولى بالتمثيل، كما تحدث عن ألبومه المقبل الذي يتضمن أغنية جديدة باللهجة المصرية.

وقال إيهاب إنه متحمس لدخوله في مجال التمثيل للمرة الأولى، معرباً عن سعادته الشديدة بهذه الخطوة: “في البداية، عرضوا عليّ أن أغني تتر المسلسل بصوتي، ولم تكن خطوة مشاركتي بالعمل كممثل بالحسبان”.

وأردف: “عندما تقابلت مع المخرج والسيناريست، خلال جلسات عمل للتحضير للتتر وفكرة العمل؛ فوجئت بأنهم اقترحوا عليّ أن أشارك في المسلسل بشكل مختلف، من خلال تجسيد دور مناسب خلال الأحداث، لأنهم لمسوا بداخلي مواهب تمثيلية وقدرة على التمثيل”.

أما عن تفاصيل الدور الذي يقدمه خلال العمل فقال: “المسلسل يحمل اسم “السر القديم”، وأجسد من خلاله دور شاب يحلم بأن يصبح مطرباً شهيراً؛ وهذا ما جذبني لقبول هذه الشخصية، وعلى الفور قررت أن أنضم لفريق عمل المسلسل”.

وأضاف: “المسلسل من بطولتي وتشاركني كوكبة من نجوم الدراما المغربية وينافس في الماراثون الرمضاني المقبل، وأنا سعيد بالتعاون مع هؤلاء النجوم وهم: فاطمة الزهراء بناصر وكمال الكاظمي وعبد الإله عاجل وسعد موفق وجلال قريوة، وكل فريق العمل”.

وعما إذا كان متخوفاً من خوض هذه التجربة للمرة الأولى قال: “لا لأن المغني في الأصل ممثل، وذلك بحكم مشاركته في الكليبات التي يقدمها، ناهيك عن أنني تخرجت في برنامج المواهب ستار أكاديمي، وهذه التجربة ساعدتني كثيراً بحُكم الدروس التي كنا نحضرها خلال فترة وجودنا بالبرنامج، وطبعاً بالتأكيد في المسلسل، يجلس معي مدرب للتمثيل قبل كل مشهد ويساعدني في تقمص الشخصية”.

وتابع: “وبعيداً من التمثيل؛ لديّ مشروع جديد في الغناء، حيث سأطرح ميني ألبوم يتضمن 6 أغانٍ، وأتجه من خلاله لطرح أغنية كل شهرين والمفاجأة أن من ضمن هذه الأغنيات أغنية باللهجة المصرية”.

وعن غنائه باللهجة المصرية، قال: “تريثت كثيراً في إطلاق عمل غنائي باللهجة المصرية، حتى أكون قادراً على إعطائها حقها وتكون فكرة مميزة وقيمتها الفنية كبيرة، وستكون هدية مني لكل العالم العربي، وما زلت في مرحلة اختيار الأغنية المناسبة، وتوصلت لمجموعة من الأغاني وقريباً أعلن عن تفاصيل الأغنية”.