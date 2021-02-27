معالي المستشار تركي آل شيخ يُعلن نجاح مسرحية عادل إمام منذ اليوم الأوّل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: أعرب رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية معالي المستشار تركي آل الشيخ عن سعادته بالنجاح الكبير لمسرحية “بدوي جارد” بطولة الفنان المصري عادل إمام، منذ اليوم الأوّل على عرضها على موقع “شاهد”.

وأعلن معالي المستشار تركي آل الشيخ من خلال تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع “تويتر” عن أن المسرحية حققت أكثر من نصف مليون مشاهدة في يوم واحد، مهنئًا عادل إمام على ذلك، فقال: “عدد مشاهدات بودي جارد في شاهد تتجاوز النصف مليون في اليوم الاول في كل العالم.. شعبيه كبيره للزعيم عادل امام الفنان الاسطوري الذي زرع البسمه في وطننا العربي.. تحيه له ويمتعنا ان شاءالله بالمزيد.. وهذه دعوه لرامي امام للعمل على انتاج المزيد من الاعمال للزعيم”.

وحظيت المسرحية، التي بدأ عرضها فعلياً ليلة البارحة على منصة “شاهد”، بمشاهدات عالية مع اهتمام واسع على متابعة أخبارها من قبل كبار الصحافيين في السعودية ومحبي الفن، إضافة إلى رواد منصات التواصل الاجتماعي من مختلف أنحاء الوطن العربي. كما أنها نالت حيزا كبيرا من التفاعل على محركات البحث في مختلف البلدان العربية. يذكر أن مسرحية “بودي جارد” استمر عرضها لمدة تصل إلى 11 موسما، انطلاقاً من نهاية التسعينات إلى أن توقفت كلياً في عام 2010. وهي من بطولة عادل إمام، ومصطفى متولي وسعيد عبد الغني وعزت أبو عوف وشيرين سيف النصر ورغده ومحمد داؤود، ومن تأليف يوسف معاطي وإخراج رامي إمام.

وخلال سنوات عرض “بودي جارد” على المسرح، عاش عادل إمام مواقف ولحظات سعيدة كثيرة، تمثلت في إقبال الجمهور الشديد على حضورها والنجاح الكبير الذي حققه من خلالها.