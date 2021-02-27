هل يبالغ الأمير هاري في حديثه عن قدرات ابنه؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: أثار مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي شكوكاً بشأن ادعاء الأمير هاري أن الكلمة الأولى التي تفوّه بها ابنه آرشي كانت “تمساح”.

وأجاب الأمير أثناء محادثة مع جيمس كوردن، مقدم برنامج “ليت ليت شو” في الولايات المتحدة عندما سُئل عن الكلمة الأولى التي قالها آرشي: “تمساح، كلمة مؤلفة من ثلاثة مقاطع”، ليعلّق كوردن: “تمساح؟ هذه كلمة صعبة”.

لكن يبدو أن النقاد في حيرة، حيث طالب بعضهم بـ”إثبات” أن آرشي البالغ من العمر 21 شهراً يمكنه نطق كلمة مؤلفة من ثلاثة مقاطع. كما كشف هاري أيضاً كيف يستطيع آرشي تجميع “ثلاث أو أربع كلمات معاً” لتأليف الجمل مضيفاً: “إنه بدأ يغني أيضاً”.

وكان قد أفاد مصدر في حزيران (يونيو) من العام الماضي لموقع “الدايلي ميل” البريطاني، أن كلمات الأمير الصغير الأولى تضمنت “دادا وماما وكتاب وكلب”.

كما أخبر الأمير هاري الممثل الكوميدي أن لدى ابنه روتيناً ليلياً مع زوجته ميغان ماركل يتضمن ذلك احساء الشاي والاستحمام وقصة قبل الخلود إلى النوم. وكشف دوق ساسيكس أيضاً أن آرشي يتمتّع بـ”الشخصية الأكثر روعة” على الإطلاق.

لكن الدردشة حول الأمير الصغير أثارت جدلاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شكك بعض مستخدمي تويتر في مزاعم الدوق حول كلمة آرتشي الأولى، فكتب أحدهم: “أريد أن أسمع الأمير آرتشي يقول تمساح”، في حين غرد آخر: “مستحيل أن تكون تمساح كلمته الأولى”.