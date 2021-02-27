وأخيرًا عُثر عليهما.. تسليم كلبَي ليدي غاغا المخطوفَيْن إلى الشرطة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: تسلّمت الشرطة كلبَي المغنية الأميركية ليدي غاغا المسروقين، وسلّمتهما لممثّلين عن مغنية البوب الشهيرة.

كان الكلبان، وهما من نوع البولدوغ، قد تعرّضا لعملية خطف عنيفة في هوليوود أفضت إلى إصابة المسؤول عن الاعتناء بهما برصاصة في الصدر.

ويأتي تسليم الكلبين كوغي وغوستاف، بعد ساعات من مناشدة أطلقتها غاغا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، طلباً “لعمل الخير” بإعادة الكلبين اللذين سُرقا بينما كانت تصور فيلما في روما.

وقال المتحدث باسم إدارة شرطة لوس أنجلس مايك لوبيز، إن امرأة لم تكشف السلطات عن هويتها سلمت الكلبين سالمين إلى مركز شرطة، مضيفاً أنّ ممثلين عن غاغا تسلّموهما.

وأضاف أنه لم يتسنَّ القبض على رجلين يُشتبه في أنهما سرقا الكلبين تحت تهديد السلاح من رايان فيشر (30 عاماً) المسؤول عن تمشيتهما.

وفي رسالة نشرتها على حسابيها على “تويتر” و”إنستغرام”، قالت غاغا، إن “قلبها منفطر” لسرقة الكلبين بعنف وتعهدت بتقديم مكافأة 500 ألف دولار لمن يعيدهما سالمين، سواء من اشتراهما أو عثر عليهما.

ولم يتّضح إن كانت المرأة التي سلمت الشرطة الكلبين أمس ستحصل على المكافأة.

وكان فيشر في جولة لتمشية ثلاثة من كلاب غاغا من نوع البولدوغ بمنطقة سكنية في هوليوود في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء، عندما وقفت سيارة على مقربة منه وأمره رجلان بتسليم الحيوانات.

وأصاب المهاجمون فيشر برصاصة في الصدر، ثم انطلقوا بالسيارة ومعهم الكلبان. وفرَّ الكلب الثالث، وعثرت عليه الشرطة في ما بعد.

وقالت أسرة فيشر لموقع “تي. إم. زي” لأخبار المشاهير أمس، إنها تتوقع تعافي فيشر تماماً.