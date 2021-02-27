مراد يلدريم باللهجة العراقية: “اللي يشوفه ما يعوفه”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: انتشر مقطع فيديو للممثل التركي مراد يلدريم وهو يتكلم باللهجة العراقية نشرته زوجته إيمان الباني عبر خاصية الـ”ستوري” في حسابها عبر “إنستغرام”.

وظهر مراد في الفيديو وهو يدعو المتابعين لمشاهدة مسلسله “رامو” الذي سيعرض على شاشة” “يو تي في”. وقال باللهجة العراقية:” اللي يشوفوه… ما يعوفه”.

يذكر أن والدة مراد سورية ووالده من مدينة ماردين الحدودية مع سوريا والعراق التي انضمت إلى تركيا من خلال اتفاقية أنقرة الثانية وهذا ما يعني أن أصول والده سورية. وقد تكلّم مراد عن أصوله السورية مفتخراً بها، وقال: “نصفي اليمين سوري واليسار تركي”.