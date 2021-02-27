سيف نبيل يكشف قصص أشهر أغانيه في “أغاني من حياتي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: يطل النجم العراقي سيف نبيل، كاشفًا النقاب عن القصص الكامنة وراء أشهر أغانيه، وأسرار نجاحها وجماهيريتها، في حلقة مميّزة من البرنامج الموسيقي الطربي الجديد “أغاني من حياتي” الذي سيعرض اعتباراً من الأربعاء المقبل على MBC1.

ويصاحب سيف نبيل في الحلقة أوركسترا موسيقية بقيادة المايسترو ميشال فاضل.

البرنامج يستضيف كل أسبوع واحدًا من أبرز نجوم الغناء العرب، سيكشف فيه كل مطرب عن الأغاني تحمل بين معانيها ونغماتها حكاية لا يعرف سرّها إلا صنّاعها، وسيغني على المسرح عدة أغنيات من أرشيفه الموسيقي، ويكشف للمشاهدين عن كيفية ولادة تلك الأغنيات وما حملته معها من حكايا وذكريات.