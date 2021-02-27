فضل شاكر يشوّق الجمهور لأغنيته الجديدة “لسا الحالة ما تسرش”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: كشف الفنان ​اللبناني فضل شاكر​ عن استعداده لطرح أغنيته الجديدة “لسا الحالة ما تسرش”، إذ نشر صورة الإعلان الدعائي لها على صفحته الرسمية بموقع “إنستغرام، وأشار إلى أنه سيطرحها قريبًا.

وعلّق شاكر على الصورة بالقول: “قريبًا لسا الحالة ما تسرش”.

ويستكمل فضل شاكر إطلاق أعماله الغنائية في عام 2021، متعاوناً مع أبرز الشعراء والملحنين في الوطن العربي، والتي سيتم إطلاقها تباعاً خلال الفترة المقبلة على قناته الرسمية في اليوتيوب والإذاعات والمحطات الفضائية.

نفيد بالذكر أن آخر أغنيات فضل شاكر حملت اسم “وينك حبيب” وهي باللهجة اللبنانية، من توزيع المؤلف الموسيقي المبدع عمر صبّاغ، ومن كلمان وألحان أيمن قميحة.