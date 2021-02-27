نجاح جديد تحققه أصالة.. 100 مليون مشاهدة لأغنية “بنت أكابر”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: حققت أغنية “بنت أكابر” للنجمة أصالة، أكثر من 100 مليون مشاهدة على قناتها الرسمية لشركة “روتانا” في موقع “يوتيوب”.

الأغنية صدرت في أبريل 2019، وهي باللهجة الصعيدية من كلمات أبو نعيمه، وألحان محمود الخيامي، وتوزيع علي فتحالله. وكانت الأغنية قد تصدّرت المراتب الأولى في سباق الأغاني العربية لأسابيع عديدة لدى طرحها.

وأعلنت أصالة عن هذا الإنجاز الرقمي لأغنية “بنت أكابر” من خلال صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي، حيث نشرت مقطع فيديو من الكليب وعلّقت قائلةً: “شكراً لعظيم اهتمامكم وحلاوة محبّتكم وجميل ثقتكم.. لاتُسعفني الكلمات لأعبّر لكم عن امتناني وشعوري بالمسؤوليّه الّذي يجعلني أحلم وأنا أحقّق حلم.. من أجل أنّ أستحق هذه المحبّه المكلّله بالثّقه والفيّاضه بالحنان”.

نفيد بالذكر أن أصالة صوّرت كليب “بنت أكابر” في محافظة الفيوم المصرية، وحمل العمل توقيع المخرج أدهم الشريف.