بالفيديو.. تطعيم هالة سرحان بلقاح كورونا في دبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت الإعلامية المصرية هالة سرحان، السبت، عن تلقيها لقاح الوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في مدينة دبي الإماراتية.

وكتبت هالة سرحان على حسابها الرسمي بموقع "تويتر: "أخذت الفاكسين أثناء زيارتي لدبي الحبيبة إلى قلبي، والتي أمضيت بها سنوات رئيسة لروتانا ستوديوز للإنتاج والتوزيع السينمائي".

وأضافت: "حظيت برعاية تفوق الوصف وأداء وخدمة عالمية، جزيل الشكر والعرفان لسعادة منى المري، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي وهيئة صحة دبي، تجربة مذهلة في التنظيم والكرم".

وقبل ذلك بساعة واحدة كتبت هالة سرحان: "أحرص بشكل دائم عند زيارة دبي على زيارة الصرح الإنساني الكبير مركز راشد لأصحاب الهمم والسلام على أطفاله.. خالص الشكر والتقدير للأخت والصديقة مريم عثمان على المجهودات الإنسانية الرائعة في المجال الإنساني.. تستحق جائزة عالمية".