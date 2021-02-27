شكرا لقرائتكم خبر عن "آل هارون" يعلن الطوارئ الطبية داخل أماكن تصوير مشاهد الفيلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن صناع فيلم آل هارون، الطوارئ الطبية داخل أماكن تصوير الفيلم، عقب استئناف العمل، أمس الجمعة، وذلك لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

وحرص الفريق الطبي الذي تواجد على مدار يومي التصوير، على التشديد على اتخاذ الإجراءات الاحترازية ومتابعة التزام الجميع بارتداء الكمامة، مع توفير المطهرات والكحول في أماكن مختلفة.

وقال منتج الفيلم حسني محمود، إن الشركة وفرت كل الأدوات اللازمة لتطبيق الإجراءات الاحترازية، واستعانت بفريق طبي، حرصًا على سلامة الجميع من فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات ستكون متبعة ومطبقة طوال أيام التصوير.

وفيلم آل هارون أحد أبرز الأعمال التي يجري التحضير لها على الساحة الفنية، تمهيدًا لعرضها في دور العرض السينمائي داخل مصر وخارجها، خاصة أن الشركة المنتجة أصرت على الدخول إلى سوق السينما، في وقت تضرب فيه كورونا قطاع الفن، إلى حد دفع دور العرض السينمائي إلى رفع بعض الأفلام بعد تدني عائداتها.

"آل هارون" من تأليف أحمد أنور ومحمود جاميكا، ومن إخراج معتز حسام، ينتمى إلى نوعية الأكشن والإثارة؛ حيث تداخل الأحداث فى أجواء من الغموض والإثارة

يشارك فى بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم، بينهم منذر رياحنة، أحمد وفيق، عبير صبري، ايهاب فهمي، محمد عز، أحمد عبد الله محمود، هاجر الشرنوبي، حمدي هيكل، يارا نور الدين، مريم البحراوي، ويضم العمل مجموعة من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عن أسمائهم خلال الأيام المقبلة.