شكرا لقرائتكم خبر عن هالة صدقي خارج السباق الرمضاني وتشارك بفيلم مصري سعودى لبنانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة هالة صدقي خلال الفترة المقبلة بفيلم مصري سعودى لبنانى، والتي ستكشف عن تفاصيله بعد وضع اللمسات الأخيرة على العمل، وفى الجانب الآخر لن تشارك هالة صدقي في السباق الرمضانى لهذا العام.



هالة صدقي وعمرو الليثى

وحلت الفنانة هالة صدقي ضيفة مع الإعلامى عمرو الليثى في برنامج "واحد من الناس" المذاع على شاشة الحياة، وقالت خلال الحلقة: أنا نفخت وشى بعملية فى مسلسل عفاريت عدلى علام، عشان وشى يظهر بهذا الشكل، وأخذت الشكل ده من مطربة مشهورة جدًا، وأولادى كانوا خايفين جدًا من شكلى لما شافونى.



سيلفى هالة صدقي وعمرو الليثى

وتابعت هالة صدقي، إن فيلم يا دنيا يا غرامى من أفضل وأجمل الأفلام لى، ومن الممكن أن يكون هناك جزء ثان، وعندما عرض يوسف شاهين على المشاركة فى فيلم "اسكندرية نيويورك" قلت أكيد طبعا لما قالى ممكن يكون آخر فيلم له، ونور الشريف علمنى صنعة التمثيل.

وأضافت هالة صدقي، إن الفنان الكبير كرم مطاوع، طلب منى أثناء دراستى التمثيل أن أقوم بدور شجرة ودور الشمس ولم أستطع، وذهبت إلى الفنانة زوزو نبيل وحكيت ليها وقال لها إنى فاشلة.



هالة صدقي

وأستكملت هالة صدقي، أن هناك مسلسلا دراميا بينى وبينه "حالة خاصة" ولم أستطع أن أنظر فى عينيه وأقوم بتمثيل المشهد، وقلت له أنا سبت معهد التمثيل بسببك ونفسى أعرف كنت تقصد إيه بأنى أقدم دور شمس بتشع وشجرة.



هالة صدقي فى ضيافة برنامج واحد من الناس

وعلى جانب آخر قالت هالة صدقي إن احمد زكى ضربنى فى مشهد من فيلم الهروب، وإيده مرزبة، وبالفعل وشى ورم واتألمت بشدة.

وتابعت: وجاء الماكير وقالى هنعيد المشهد تانى لأنه نتيجة ضربة القلم الحسنة اللى كنت مركبها طارت، واضطرينا نعيد المشهد تانى وبكيت لأنى هضرب قلم تانى من أحمد زكى.