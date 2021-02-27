تركي آل الشيخ يكشف عدد مشاهدات مسرحية "بودي جارد" في أول يوم عرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة السعودية، عدد مشاهدات مسرحية الزعيم عادل إمام الأخيرة "بودي جارد" في أول أيام عرضها عبر منصة "شاهد" التابعة لمجموعة MBC.

ونشر آل الشيخ، صورة له مع "الزعيم" عبر حسابه بموقع "تويتر"، وعلّق: "عدد مشاهدات (بودي جارد) في (شاهد) تتجاوز النصف مليون في اليوم الأول في كل العالم".

أضاف: "شعبية كبيرة للزعيم عادل إمام الفنان الأسطوري الذي زرع البسمة في وطننا العربي".

تابع: "تحية له ويمتعنا إن شاء الله بالمزيد.. وهذه دعوة لرامي إمام للعمل على إنتاج المزيد من الأعمال للزعيم".

وبدأت منصة "شاهد" أمس الجمعة، في عرض آخر مسرحية قدمها "الزعيم" عادل إمام "بودي جارد"، وذلك بعد حصولها على حقوق العرض الأول للعمل بعد 21 عامًا من تقديمه على المسرح، وذلك برعاية الهيئة العامة للترفيه في السعودية، ومجموعة قنوات mbc.

"بودي جارد" بطولة الزعيم عادل إمام، تأليف يوسف معاطي، وإخراج رامي إمام، وانطلقت عروض المسرحية بمشاركة النجوم: "عزت أبوعوف، مصطفى متولي، سعيد عبدالغني، وشيرين سيف النصر، وعُرضت في الفترة بين 1999 و 2010.

تدور أحداث المسرحية حول السجين "أدهم" الذي يعقد صفقة مع رجل الأعمال المسجون "سعد"، المتهم بسرقة 700 مليون جنيه، بحيث يعمل حارسًا شخصيًا لدى زوجته "عائشة" التي تقع في حب "أدهم"، وبمرور الوقت يكتشف ذلك "كاظم" صديق "سعد" ويبلغه بذلك الاهتمام المبالغ فيه، فيكتشف "سعد" خيانة زوجته، ثم يلفق تهمة لـ"أدهم"، بينما يحاول الهرب بما سرقه من مال، إلا أن "أدهم" يقف عقبة في طريقه.