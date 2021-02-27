نيللي كريم ومحمد فراج.. أول صورة من مسلسل "ضد الكسر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أول صورة من كواليس تصوير مسلسل "ضد الكسر" للنجمة نيللي كريم.

وتظهر نيللي في الصورة وإلى جوارها النجم محمد فراج والذي يجسد دور زوجها خلال أحداث المسلسل، وهما في حفل زفاف.

وتجسد نيللي كريم خلال العمل شخصية "سلمى" إحدى مشاهير "تيك توك" والتي تسعى للشهرة وتعيش في حارة شعبية حتى تتغير حياتها.

مسلسل "ضد الكسر" سيناريو وحوار مدحت العدل وإخراج أحمد خالد وإنتاج العدل جروب، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان.

اقرأ أيضا| أكشن وكوميديا ورومانسية.. قائمة مسلسلات رمضان 2021