"غير مستقرة".. نهال عنبر تكشف لـ"الخليج 365" تطورات حالة يوسف شعبان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشفت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية ورئيس اللجنة الصحية بالنقابة، تطورات الحالة الصحية للنجم الكبير يوسف شعبان، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقالت عنبر، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، مساء اليوم السبت: "حالة الفنان الكبير يوسف شعبان غير مستقرة، والأطباء يقومون باللازم، وهناك اهتمام كبير بحالته الصحية".

أضافت: "هو مازال على جهاز التنفس الصناعي، جرعة الدواء التي يتناولها مكثفة كنوع من أنواع مساعدته على تخطي الأزمة الصحية.. ادعوا له وربنا يستر".

يوسف شعبان ولد في حي شبرا بالقاهرة 16 يوليو 1931، درس في كلية الحقوق التابعة لجامعة عين شمس بعد رفض عائلته الشديد لانضمامه لكلية الفنون الجميلة، وخلال دراسته الجامعية تعرف على الفنان كرم مطاوع الذي نصحه بالانضمام إلى فريق التمثيل في الكلية، ومن بعدها سحب أوراقه من الكلية وهو في السنة الثالثة لكي يلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية الذي تخرج منه في عام 1962.

من أبرز أعمال يوسف شعبان السينمائية: "ميرامار، أم العروسة، للرجال فقط، معبودة الجماهير، مراتي مدير عام"، كما قدّم للتليفزيون العديد من المسلسلات المتميزة، منها: "الشهد والدموع، الوتد، الضوء الشارد، المال والبنون" وغيرها.

آخر أعمال يوسف شعبان فيلم "الهرم الرابع" مع أحمد حاتم وتارا عماد وميرهان حسين ومحمود الجندي في عام 2016.