"حبيبة الكل".. أمير كرارة يشوق جمهوره لحواره مع يسرا في "سهرانين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شوق الفنان أمير كرارة، جمهوره ومتابعيه، لحواره مع النجمة الكبيرة يسرا، في برنامج "سهرانين".

ونشر كرارة، صورة تجمعه بيسرا، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق "كرارة" قائلا: "حبيبة الكل".

ويستضيف الفنان أمير كرارة مساء اليوم، الفنانة يسرا في برنامجه "سهرانين"، في تمام الساعة الـ11 مساءٍ، المعروض على شاشة "On".

كانت الفنانة يسرا أعلنت تعافيها من فيروس كورونا مؤخرا، وقالت عبر موقع "فيسبوك": "الحمد لله النتيجة بعد 3 أسابيع سلبية، لسه ملتزمة بالعلاج والراحة بسبب المضاعفات، لكن دعائكم وحبكم الدائم وكرم ربنا سبب في خروجي من الأزمة، بحبكم من قلبي وخلوا بالكم على نفسكم.. وربنا يحفظ الجميع".