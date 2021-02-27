شكرا لقرائتكم خبر عن أمينة تنتهى من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "زى مانا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

انتهت المطربة أمينة من تسجيل أغنية سينجل جديدة بعنوان"زي مانا"، من كلمات عماد عبيد، وألحان هاني فاروق، وتوزيع الموسيقي إسلام شيتوس، ومن المقرر أن يتم طرحه غدا الأحد علي يوتيوب.

من ناحية أخرى طرحت أمينة مؤخرا أحدث أغانيها التي تحمل اسم "سوق الجدعنة"، والتى جمعتها بالمطرب محمود معتمد وهى من كلمات وألحان وتوزيع اسلام مونتى، وظهرت فى الكليب بشكل جديد ومختلف مزج ما بين "lyrics فيديو" والفيديو كليب، تدور قصة كليب عن الأشخاص عديمة الأصل والمبدأ والشهامة والإخلاص وغيرها من القيم الصادمة من رود أفعال بعض البشر.

يذكر أن أمينة تنتظر عرض فيلم "الشرابية" ويشاركها البطولة علاء مرسي وراندا البحيرى لطفي لبيب وأحمد عبدالله محمود سليمان عيد وحسن عبدالفتاح وعلاء زينهم وجمال فؤاد واللبنانية دومينيك حورانى وآخرين، وهو من قصة وسيناريو وحوار محمود السنطى وإخراج معوض إسماعيل ومن المتوقع عرضه بدور العرض السينمائى قريبًا.