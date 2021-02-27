شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة منير يكشف عن تفاصيل كليب "أنا": الأغانى حدوتى وبحبها منذ طفولتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أسامة منير، عن أحدث أغانيه والتى تحمل اسم "أنا"، قائلا: "بحب جدا موسيقى الجاز من صغرى.. وبحب أغنى حاجة بحسها وحببها.. ومش بحلم بالجوائز والمهرجانات.. الناس مش مصدقة ده صوتك اللى فى البرنامج.. بقيت مذيع بالصدفة الباحتة، لما زقونى وهما بيفتتحوا الأولى، وعمل ولى برنامج، لدرجة أن حياته كلها أتوقفت مع البرنامج بعد ما نجح".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة،: "الإذاعة مش هستغنى عنها عمرى.. والبرنامج اللى بقدمه ليه 17 سنة وهو أبنى.. والأغانى حدوتى وبحبها منذ طفولتى وأنا عضو فى نقابة المهن الموسيقية.. وأغنية أنا من كلماتى وألحانى".

وطرح الإعلامى أسامة منير أحدث أغانيه والتى تحمل اسم "أنا" والتي عاد بها إلى الغناء بعد فترة غياب كبيرة، والأغنية من كلماته وألحانه وتوزيع رومانى أمين وچون استيفان وإخراج أحمد سليم .

واحتفل الإعلامى أسامة منير بالأغنية وسط فريق العمل الذى شاركه فيها، وفاجأوه بالاحتفال بعيد ميلاده والغناء له .