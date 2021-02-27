شكرا لقرائتكم خبر عن على ربيع فى أحدث ظهور له بجلباب وعمامة وشنب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاجأ على ربيع متابعيه بالكشف عن لوك جديدة له من كواليس أعماله المقبلة والتي لم يكشف عن اسمها، حيث ظهر وهو يرتدى جلباب وعمامة بالإضافة إلى ظهوره بشنب، عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام.



على ربيع خلال أحدث ظهور

من ناحية أخرى سبق وكشف الفنان على ربيع بداية العام الجارى عن تعاقده على فيلم جديد يحمل اسم "زومبى على جنبى" مشيرا فى تعليق على صورته التي نشرها عبر إنستجرام أن الفيلم من تأٔليف أمين جمال ووليد أبو المجد.

يذكر أن آخر أعمال على ربيع فى السينما كان فيلم "الخطة العايمة" الذى قام ببطولته مع محمد عبد الرحمن توتا وغادة عادل ومجموعة من النجوم.



على ربيع

فى حين أن آخر أعماله على صعيد الدراما كانت مشاركته ببطولة مسلسل "عمر ودياب"، والذى قام ببطولته مع الفنان مصطفى خاطر، حينما اشتركا ببطولة المسلسل فى رمضان الماضى 2020.

وكان الفنان على ربيع قال أثناء استضافته ببرنامج مساء DMC فى وقت سابق إنه يشجع النادى الأهلى بشدة، ولكن يرفض التعصب الرياضى، قائلا: "أنا متابع كل حاجة، وأكره التعصب، وليه نروح نهجم على الفريق التانى".

وأضاف ربيع، فى لقاءه ببرنامج "مساء DMC" وقتها مع الإعلامية إيمان الحصرى، على قناة DMC، أنه رغم كونه حاصل على جائزة أفضل ممثل فى الجامعات المصرية، تم رفضه فى معهد التمثيل، قائلا: "ماخلونيش أتكلم حتى ومشونى.. وكنت هتجنن ومش عارف أعمل ايه".

وأوضح أنه بعد رفضه في معهد التمثيل، لجأ إلى مركز الإبداع ونجح فى دخوله، وهذا ما شجعه على التمثيل بعد تخرجه من الجامعة، قائلا: "لم أعمل أى شىء آخر سوا التمثيل".