ديو يجمع فضل شاكر بإبنه محمد قريباً

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"الخليج 365" من بيروت: حل الفنان محمد شاكر ضيفاً على برنامج نسهر مع المزهر والذي يقدمه الإعلامي فواز المزهر ،والمذاع على إذاعة حبايب. تم خلال اللقاء استعراض ابرز الاعمال الغنائية التي قدمها منذ انطلاقته الفنية خصوصاً أغنية "شخص ما" التي كانت اخر الإصدارات الغنائية في العام 2020.

وردا على سؤال حول طبيعة الاعمال القادمة للفنان محمد شاكر، اكد انه يحرص على تقديم مستوى معين في الاعمال الغنائية، والتركيز على انتقاء الكلام واللحن، مؤكداً أن الشباب من الكتاب والملحنين لديهم القدرة على مخاطبة الجيل الحالي وتقديم عمل يحقق النجاح مستشهداً بالأغنية التي قدمها والده الفنان فضل شاكر وتعاون فيها مع عمرو المصري، و عمرو الشاذلي، وعمرو الخضري، بأغنية "إبقى قابلني" والتي لا تزال تحقق انتشاراً واسعاً.

واضاف الفنان محمد شاكر ان الجمهور الكبير الذي احب صوته في كافة الدول العربية هو جمهور يستحق ان يستمع للموسيقى الراقية، والكلمات التي تعبر عن روح الشباب والارتقاء بالذائقة الفنية ، ولهذا الجمهور الذي اعتبره أهلي سأقدم له 12 أغنية جديدة، وإضاف ان الاعمال القادمة ستكون باللهجات المصرية، والعراقية، واللهجة البيضاء، ومن ضمنهما ديو يجمعه بوالده الفنان فضل شاكر.

كما اعلن الفنان شاكر خلال اللقاء ان هناك عمل سيجمع الفنان فضل شاكر بالفنان المغربي سعد لمجرد بديو يجري التحضير له حالياً وان العمل المشترك ما زال في مرحلة اختيار الكلمات التي تناسب صوتيهما وسيتم الاعلان عن تفاصيل هذا العمل قريباً.

