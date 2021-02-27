شكرا لقرائتكم خبر عن إيناس مكى عن شقيقها أحمد: فى العزل المنزلى ويخضع لبروتوكول علاج كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة إيناس مكى، شقيقة الفنان أحمد مكى، إن عينة كورونا للفنان أحمد مكى كانت إيجابية بكورونا منذ 7 أيام وهو يعزل نفسه في المنزل ويخضع لبروتوكول العلاج الذى أقرته منظمة الصحة العالمية.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامى سيد على ببرنامج حضرة المواطن: بدعوات الناس إن شاء الله يعود إلينا وهناك شماتة في مكى لمجرد عمله بالأعمال الوطنية واللجان الإلكترونية بدأت في الهجوم عليه بمجرد مشاركته في عمل وطنى يسرد القصة كما حدث بمجرد مشاركته في مشاهد رابعة وعلى أي فنان أن يترفع عن الرد على هذه اللجان كما يفعل مكى، وإن شاء الله يعود مكى لدوره في الامتياز والاختيار 2.