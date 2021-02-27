شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يتعاون مع الملحن إسلام عاطف فى أغنية سينجل جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعاون النجم محمد رمضان مع الملحن إسلام عاطف لأول مرة في أغنية سينجل جديدة، لم يستقر على اسمها حتى الآن، وهي من كلمات خالد بدران، وتوزيع الموسيقي عبد الوهاب خليل.

قال ملحن الأغنية إسلام عاطف، لـ"الخليج 365": سعيد بالتعاون مع محمد رمضان، معربًا عن أمنياته أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور، خاصة أنه يهتم بكل تفاصيل العمل حتي يظهر بشكل جديد ومختلف.

يذكر أن محمد رمضان يصور حاليًا مسلسل "موسى" بطولة سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى وتدور أحداثه فى إطار صعيدى.