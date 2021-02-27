شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف تصوير فيلم "آل هارون" وسط إجراءات احترازية مشددة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف المنتج حسني محمود وشركته، مومنت برودكشن للإنتاج الفني والتوزيع، ثاني أيام تصوير فيلمه الجديد "آل هارون" أمس الجمعة"، وسط إجراءات احترازية مشددة، لمواجهة فيروس كورونا.

وفيلم آل هارون أحد أبرز الأعمال التي يجري التحضير لها على الساحة الفنية، تمهيدا لعرضها في دور العرض السينمائي داخل مصر وخارجها، خاصة وأن الشركة المنتجة أصرت على الدخول إلى سوق السينما، في وقت تضرب فيه كورونا قطاع الفن، إلى حد دفع دور العرض السينمائي إلى رفع بعض الأفلام بعد تدني عائداتها.

"آل هارون" من تأليف أحمد أنور ومحمود جاميكا، ومن إخراج معتز حسام، ينتمى إلى نوعية الاكشن والاثارة؛ حيث تداخل الأحداث فى أجواء من الغموض والإثارة، فيما يشارك فى بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم، بينهم منذر رياحنة، احمد وفيق، عبير صبري، ايهاب فهمي، محمد عز، أحمد عبد الله محمود، وهاجر الشرنوبي، حمدي هيكل، يارا نور الدين، مريم البحراوي، ويضم العمل مجموعة من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عن أسمائهم خلال الأيام المقبلة.























































