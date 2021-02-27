شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد وفيق رجل أعمال في مسلسل "حكايات امرأة أربعينية" قصة "حتة منى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجسد الفنان أحمد وفيق ضمن أحداث حكاية "حتة منى" من مسلسل "حكايات امرأة أربعينية" المأخوذ عن الرواية التى تحمل نفس الاسم للكاتبة وفاء ماهر، وسيناريو وحوار شهيرة سلام وإخراج حسام على، شخصية رجل أعمال يمتلك عددًا من الشركات على مستوى العالم، ويدخل في عدد من الصراعات، وهو من بطولة الفنانة الهام شاهين ونهال عنبر، إيناس كامل، حنان سليمان، مؤمن نور، لبنى ونس، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الشباب.

وكشفت مؤخرًا الفنانة إلهام شاهين، عن أن الأول من مارس، هو موعد عرض الحكاية الأولى "حتى منى" من مسلسلها الجديد "حكايات امرأة أربعينية"، الذى تعود به من خلال الدراما التلفزيونية بعد غياب ما يقرب من 5 أعوام، وتحديدًا منذ عرض الجزء السادس من مسلسل ليالى الحلمية، الذى عرض لأول مرة يوم 6 يونيو عام 2016، وهو من إنتاج سينرجى وسلميديا.

وكانت آخر أعمال الفنان أحمد وفيق مسلسل "النهاية" هو عمل درامي خيال علمي ومن إخراج ياسر سامي، وتأليف عمرو سمير عاطف، ومن بطولة يوسف الشريف، وعمرو عبد الجليل، وسهر الصايغ، وناهد السباعي، ومحمد لطفي وتم طرحه في موسم رمضان الماضى .

تدور أحداث المسلسل حول قصة المهندس زين في العام 2120 الذي يحاول التصدي لتأثير التكنولوجيا على العالم بعد انهيار دول العالم وتحكم الشركات بمصير كوكب الأرض.