شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة في صور جديدة مع الفنانة يسرا بكواليس برنامج "سهرانين": حبيبة الكل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان أمير كرارة جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة جديدة بصحبة الفنانة يسرا في أحدث ظهور لهما، معلقا: "حبيبة الكل" وقد لاقت الصورة إعجاب الآلاف من جمهورهما على منصات السوشيال ميديا.



أمير كرارة ويسرا

وتحل الفنانة يسرا ضيفة في برنامج "سهرانين" فى موسمه الرابع، الذى يقدمه النجم أمير كرارة على قناة "ON"، حيث يستضيف البرنامج النجمة يسرا والفنان محمد الشرنوبي اليوم السبت وغدًا الأحد، كما شاركت الفنانة يسرا جمهورها عبر انستجرام صور لها مع أمير كرارة والشرنوبي من كواليس الحلقة.



الفنان أمير كرارة مع يسرا

الموسم الرابع من البرنامج، بدأ يوم السبت 23 يناير الماضي، ويستضيف "كرارة" خلال الموسم مجموعة كبيرة من النجوم، في مقدمتهم حكيم ويسرا وبشرى وأصالة ومحمد عبد الرحمن "توتة" ومحمد أسامة "أوس أوس" وخالد الصاوي ومحمد الشرنوبي وغيرهم.



يسرا وأمير كرارة

برنامج "سهرانين" يقدمه النجم أمير كرارة يومي السبت والأحد من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساءً على قناة ON.