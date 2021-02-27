شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فلوكس في صور عائلية بصحبة ابنه وزوجته ويوجه رسالة إلى جمهوره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادة ما يشارك الفنان أحمد فلوكس جمهوره ومتابعيه، صوره وأنشطته الحياتية على السوشيال ميديا، كان أحدثها مشاركته صورة عائلية بصحبة ابنه وزوجته عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" لاقت تفاعلا كبيرا بين معجبيه.

وكتب الفنان أحمد فلوكس على الصورة قائلا: "كيف تتخلص من الطاقة السلبية؟.. اضحك أكثر خاصَّةً مع نفسك: مع مشاغل الحياة الَّتي تستنفذ وقتنا، وتجعلنا نعيش في روتينٍ قاتل، نشعُر وكأنَّنا رجال آليّون، مما ينتج عن ذلك شعور بالسلبيّة، ولكي نحوّل ذلك الشعور إلى الإيجابيّة يجب أن نأخذ الأمور ببساطة أكثر، ونسمح لأنفسنا بلحظاتٍ من الراحة والتغيير، والضحك قد يُساعدنا على تحسين مزاجنا ويُذكِّرنا بأن لا نُصعّب الأمور، وبالتالي سيجعلنا إيجابيين بشكلٍ أكبر".





كما أعاد الفنان أحمد فلوكس، نشر مقطع فيديو يوق لحظات من استمتاعه بركوب الخيل خلال زيارته إلى منطقة الأهرامات، لاقى إعجاب العديد من متابعيه، كما شارك جمهوره صورا أخرى بصحبة ابنه عبر إنستجرام.

وفي وقت سابق، آثار الفنان أحمد فلوكس، جدلا واسعا بسبب تصريحاته الأخيرة، ببرنامج "واحد من الناس" الذى يقدمه الإعلامى عمرو اللليثى.

أحمد فلوكس قال خلال لقائه إنه تعرض للسحر فى فترة من حياته بعد الطلاق من الفنانة هنا شيحة، وإنه كره التمثيل بسبب ذلك وأصبح مسلوب الإرادة.



أحمد فلوكس في صورة عائلية

وأضاف: "الست اللى عملت لى السحر ده اتجوزتها للأسف"، قائلا "كنت بسرح لها شعرها يوميا لمدة سنة وكنت فاكر أن شعرها ناعم وطلعت قرعة وأنا مش شايف وكان بيحصل حاجات غريبة، حاجات بتولع فى البيت".

ومقابل ذلك أكد "فلوكس" على مواظبته على الصلاة وقراءة القرآن، قائلا: "لو فى يوم مصلتش ومقرأتش قرآن مبقومش من السرير".



أحمد فلوكس مع ابنه



أحمد فلوكس



فلوكس على الحصان



فلوكس مع ابنه