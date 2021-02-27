نجل مشاري البلام يؤكد: أخذ لقاح كورونا قبل وفاته (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان، مقطع فيديو لـ"صالح" نجل الفنان الكويتي الراحل مشاري البلام، يؤكد خلاله أن والده حصل على جرعة لقاح كورونا قبل وفاته متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال نجل مشاري البلام في الفيديو المنشور عبر "إنستجرام": "أبويا أخذ اللقاح وكان فيه كورونا وما يدري، وكان في احتقان وما في حرارة، والدكتور اللي يطلع يقول لازم حرارة ولازم تفحص ما طلبت منه هذا الشيء، لكن أنتوا مهملين".

وتوفي الفنان الكويتي مشاري البلام، يوم الخميس، عن عمر يناهز 48 عاما، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكان الراحل مشاري البلام نشر قبل وفاته صورة وهو يتلقى الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، قبل أن يعود في وقت لاحق ليطلب من جمهوره أن يدعو له، لأنه أصيب بكورونا وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنان مشاري البلام، بعد أيام من دخوله العناية المركزة، قال فيه: "أخدت اللقاح وتكسرت وواضح من الصوت، وأنصح الجميع به، والناس خدت اللقاح وهو أصبح مفروض علينا لا مفر منه، والظاهر إننا إحنا الصفوف الأمامية والضحية الأولى".

وتخرج مشاري البلام من كلية الدراسات التجارية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ثم انطلقت مسيرته في التمثيل منذ عام 1991 من خلال مسرحية "فري كويت"، ثم انطلق في رحلة مع الأدوار المتوسطة، حتى وصل ذروة نجاحه في مسلسل "دارت الأيام" عام 1998، إلى أن تولى البطولة في عدة أعمال.