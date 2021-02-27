أمير كرارة يستضيف يسرا في برنامج "سهرانين" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يستضيف الفنان أمير كرارة اليوم، الفنانة يسرا في برنامجه "سهرانين"، في تمام الساعة الـ11 مساء، المعروض عبر شاشة "On".

ونشرت الفنانة يسرا صورا لها مع أمير كرارة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، وعلقت: "استنوني الليلة في الجزء الأول من برنامج (سهرانين) مع صديقي النجم أمير كرارة الساعة 11 مساءً على قناة on".

كانت الفنانة يسرا أعلنت تعافيها من فيروس كورونا مؤخرا، وقالت عبر موقع "فيسبوك": "الحمد لله النتيجة بعد 3 أسابيع سلبية، لسه ملتزمة بالعلاج والراحة بسبب المضاعفات، لكن دعائكم وحبكم الدائم وكرم ربنا سبب في خروجي من الأزمة، بحبكم من قلبي وخلوا بالكم على نفسكم.. وربنا يحفظ الجميع".