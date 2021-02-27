أصالة تحتفل بتخطي كليب "بنت أكابر" 100 مليون مشاهدة على "يوتيوب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفلت المطربة السورية أصالة نصري بتخطي كليب "بنت أكابر" 100 مليون مشاهدة على موقع "يوتيوب".

ونشرت أصالة مقطع من الأغنية، عبر حسابها بموقع "تويتر"، وعلّقت: "شكرا لعظيم اهتمامكم وحلاوة محبتكم وجميل ثقتكم، لا تُسعفني الكلمات لأعبر لكم عن امتناني وشعوري بالمسؤولية الذي يجعلني أحلم وأنا أحقق حلم.. من أجل أن أستحق هذه المحبة المكللة بالثقة والفياضة بالحنان".

وطرحت أصالة نصري أحدث أغانيها، مؤخرا، التي تحمل اسم "الفرق كبير"، وهي من ألحان نواف عبدالله وتوزيع خالد عز.