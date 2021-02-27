شيرين رضا: "عمرو دياب رومانسي وجميع أغانيه كانت ليا"

محمد الفلاح - السبت 27 فبراير 2021

الممثلة المصرية شيرن رضا

ردت الممثلة المصرية شيرن رضا​ على سؤال أبلة فاهيتا المحرج "هل عمرو دياب رومانسي؟"، فأجابت شيرين قائلة: "آه رومانسي".



وتابعت أبلة فاهيتا قائلة: "أي أغاني عمرو اللي كان مغنيهالك في الفترة دي" فردت شيرين قائلة: "كل الأغاني طبعا".

وجاء هذا الرد في حلقة شيرين رضا التي حلت ضيفة على برنامج "الدوبلكس" مع أبلة فاهيتا، الذي يذاع عبر قناة ON.

يذكر أن آخر الأعمال الدرامية، التي شاركت فيها شيرين رضا كان مسلسل "نمرة اتنين" الى جانب الممثل المصري ماجد الكدواني بطولة نيللي كريم وآسر ياسين ومنى زكي وأحمد مالك وأمينة خليل وصبا مبارك من إخراج هادي الباجوري وطارق العريان وتامر محسن وهاني خليفة ومحمد شاكر.