شكرا لقرائتكم خبر عن نجوى كرم ترد على رسالة روجيه فغالي في عيد ميلادها والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الفنانة اللبنانية نجوى كرم

وجّه الشاعر اللبناني روجيه فغالى​ هدية مميزة للفنانة اللبنانية ​نجوى كرم​ بمناسبة عيد ميلادها قال فيها: "بعمري أنا ما قبلت إخسر معركة ورماحنا بصدر الأعادي مشكشكة على قد ما عندك حلا وعندك جمال على قد ما عندك لطف مات الحكي".



وردّت نجوى كرم على رسالة روجيه فغالي في عيد ميلادها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي قائلة:"شو لازم نرد على اللي بيملكو كلمة مش من هالأرض؟ ما لازم قول غير الله وفّقنا برفقتن وبكلمتن لحتى ننقلها بصوتنا.. ما في غير الكلمة وإلّا كنّا خرس".