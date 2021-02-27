ممثلة كويتية تنهار من البكاء بعد وفاة مشاري البلام

محمد الفلاح - السبت 27 فبراير 2021

الممثل الكويتي مشاري البلام

عبرت الممثلة ابرار الكويتيه عن حزنها الشديد بعد وفاة الممثل الكويتي مشارى البلام​ حيث ظهرت في فيديو وأكدت على مكانته بين جميع الفنانين لأنه كان ذو قلب طيب جداً حتى أنها لم تحب الظهور أمام الجمهور للحديث عنه حتى لا يتهمها أحد بالمبالغة.



وأكدت أبرار الكويتية أن مشاري البلام شخص صالح جداً وكانت سعيدة جداً خلال عملها معه لأنه إنسان وفيّ ويحب عائلته وزوجته لذلك كانت وفاته صادمة جداً بالنسبة لها فبمجرد أن علمت بالخبر لم تصدق الأمر في البداية على الرغم من أنها كانت تعلم بأزمة مرضه.

وأضافت أبرار الكويتية أن الموت يختار الأشخاص الطيبين حتى أنه كان يوصيها دائماً برعاية والدتها وعدم إغضابها ابداً كما وجهت رسالة إلى أبناء مشاري البلام حيث أكدت أنه كان يحب أولاده كثيراً ويلتزم خلال تصوير حتى ينتهي من عمله في موعد مناسب ويتمكن من الرجوع إلى أسرته سريعاً.