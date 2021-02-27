أصالة تحتفل بالـ 100 مأصالة تحتفل بالـ 100 مليونليون

محمد الفلاح - السبت 27 فبراير 2021

الفنانة السورية اصالة نصرى

حققت​ 100 مليون مشاهدة بأغنيتها "بنت أكابر" التي طرحتها منذ سنة، اذ نشرت مقطعا منها على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي شاكرة بدورها الجمهور ومعبرة عن سعادتها بتحقيقها هذا الرقم.



وعلّقت أصالة على الفيديو بالقول : "شكراً لعظيم اهتمامكم وحلاوة محبّتكم وجميل ثقتكم ..

لاتُسعفني الكلمات لأعبّر لكم عن امتناني وشعوري بالمسؤوليّه الّذي يجعلني أحلم وأنا أحقّق حلم .. من أجل أنّ أستحق هذه المحبّه المكلّله بالثّقه والفيّاضه بالحنان".

وقد نال منشور اصالة اعجاب عدد كبير من المتابعين.