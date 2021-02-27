شكرا لقرائتكم خبر عن أول صورة لـ نيللى كريم فى كواليس مسلسلها "ضد الكسر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أول صورة للنجمة نيللى كريم والفنان محمد فراج الذى يجسد دور زوجها فى أحداث مسلسلها الرمضانى المقبل "ضد الكسر"، وهما فى حفل زفاف بأحد الفنادق الكبرى، وتجسد نيللى دور سلمى وهى من مشاهير التيك توك وتسعى إلى الشهرة لتحصل على الأموال وتعمل يوتيوبر، وتعيش فى حارة شعبية حتى تتغير حياتها.



نيللى كريم من مسلسل ضد الكسر

ووضع المخرج أحمد خالد خطة لموعد انتهاء تصوير المسلسل، بالإتفاق مع الجهة المنتجة للعمل، وقرر أن يكون انتهاء تصوير العمل بشكل كامل فى الأسبوع الثانى من شهر رمضان، على أن يسلم حلقات المسلسل أول بأول للجهة المنتجة.

وتواصل النجمة نيللى كريم تصوير مشاهدها فى العمل فى العديد من الديكورات والتى تجمع بينها وبين الفنانين محمد فراج ومصطفى درويش، وتظهر نيللى خلال أحداث المسلسل فى دور فتاة شعبية تقطن فى حارة بسيطة بشبرا، وفى نفس الوقت هى من مشاهير التيك توك والسوشيال ميديا بشكل عام.

وتسعى سلمى - نيللى كريم للشهرة وتملك كثيرًا من المال خلال أحداث العمل، هى وشقيقتها تارا عماد ويحاول مصطفى درويش أن يبتزها بالأسرار التى يعلمها عنها لكى يتزوج شقيقتها

والمسلسل من إخراج أحمد خالد وتأليف عمرو الدالي، ومدير التصوير أحمد عبد العزيز، وإنتاج جمال العدل بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

نيللي كريم شاركت في دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل بـ 100 وش، مع آسر ياسين وإسلام إبراهيم، شريف الدسوقي، دنيا ماهر، مصطفى درويش، علا رشدي، حنان يوسف، سلوى محمد علي، سارة التونسي، ولؤي عمران، وتأليف عمرو الدالي وأحمد وائل وإخراج كاملة أبو ذكرى.