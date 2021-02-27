ماريا بدرازا تشارك متابعيها بكواليس من فيلمها الرومانسي مع جايمي لورنت.. صور

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة الإسبانية ماريا بدرازا، نجمة المسلسل الشهيرة Elite، متابعيها وجمهورها بمجموعة صور من كواليس فيلمها a quien te llevarias a una isla desierta الذي يشاركها في بطولته النجم العالمي جايمي لورنت.

وكانت قد شاركت بدرازا، نجمة مسلسل Elite، متابعيها وجمهورها بأحدث صور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور إنستجرام، تظهر من خلالها وهي ترتدى فستانا أسود كلاسيكي لتخطف الأنظار اليها في دقائق بمئات الآلاف من الإعجابات.

اشتهر مسلسل الدراما الإسبانى Elite بالعديد من اللقطات التى تحتوى على مشاهد الإغراء، بالإضافة إلى تصنيفها +18، للعديد من المتابعين، لكن على غير عادة العمل، جاء الموسم الثالث خاليا من أغلب هذه المشاهدة، إلا قلة قليلة منها، وركز أكثر على حياة طلاب، والمشاكل التى يتعاملون معها بشكل أكبر عن المواسم السابقة، بالإضافة إلى ذلك موت "بولو"، صديقهم، أدى إلى تماسكهم من جديد ببعضهم البعض.

الموسم الثالث من مسلسل Eliteاحتوى على الكثير من المشاهد التى تساعد على التعاطف مع أكثر الشخصيات تعاطفا، وأبرز أن لكل منهم جاب جاص به، لم يكشفه للكثيرين، جنبا إلى محاولاتهم المتعددة فى إنقاذ ما تبقى منهم، والحفاظ على صداقتهم.