شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تشكر جمهورها بعد تحقيق 100 مليون مشاهدة لأغنيتها "بنت أكابر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت النجمة السورية أصالة نصرى، الشكر لجمهورها، بعد وصول عدد مشاهدات أغنيتها الأخيرة "بنت أكابر" لـ100 مليون مشاهدة، حيث نشرت مقطع فيديو عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام من كواليس الأغنية وكتبت: "شكرًا لعظيم اهتمامكم وحلاوة محبّتكم وجميل ثقتكم".

وأضافت نصري "لا تُسعفني الكلمات لأعبّر لكم عن امتناني وشعوري بالمسئولية الّذي يجعلني أحلم وأنا أحقّق حلم، من أجل أنّ أستحق هذه المحبة المكللة بالثقة والفياضة بالحنان، كنتمّ معي كالمخلصين منّ أهلي وبارّين كأبنائي، بكلّ ما أنا عليه أشكركم لأنّي بفضل الله وفضلكم منّ بعد أنا سأواصل".

وكانت قد شاركت نصرى، المطرب الشعبى حسن شاكوش، غناء أغنيته الشهيرة "بنت الجيران"، حيث ظهر الثنائى فى مقطع فيديو نشره الأخير عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، وهما يغنيان معاً وسط عدد من الأصدقاء.

ورددت النجمة السورية، كلمات الأغنية قائلة "بهوايا إنتى قاعدة معايا، عنيكي ليا مراية، يا جمال مراية العين، خليكى لو هتمشى اناديكي، إنتى ليا إنا ليكى إحنا الاتنين قاطعين"، ليرد شاكوش قائلاً "سكر محلى محطوط على كريمة، شغلاني مش هقولك تانى، لو ألف حاجة وجعاني بشوف عين أصالة برتاح".