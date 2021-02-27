"بن بادجلى" يظهر بالكمامة فى كواليس تصوير الموسم الجديد من مسلسل YOU.. صور

القاهرة - سامية سيد - التقطت عدسات المصورين، النجم العالمي بن بادجلي، صاحب شخصية جوجولدبرج في مسلسل الدراما YOU، في شوارع لوس أنجلوس الأمريكية أثناء تصوير الموسم الجديد من السلسلة الشهيرة المقرر عرضها خلال الأشهر المقبلة عبر منصة نتفليكس التليفزيونية، وظهر بادجلي، في الصور التي نشرتها صحيفة ديلي ميل البريطانية، وهو يرتدي قناعه الواقى في عملية التصوير للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، قبل انتهاء التصوير.

وقد انضم الممثل سكوت مايكل فوستر، الذى لعب دور البطولة فى Crazy Ex-Girlfriend إلى الموسم الثالث من سلسلة القاتل المتسلسل YOU التى تعرض على منصة نتفليكس، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع deadline.

ويلعب فوستر، فى الموسم الثالث من YOU، دور رايان، وهو مراسل تليفزيونى محلى، تغلب على تاريخ من الإدمان، ولديه أسرار، بما فى ذلك سلوك متحكم يحتفظ به لأولئك الأقرب إليه وأى شخص يعترض طريقه.