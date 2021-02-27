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"بن بادجلى" يظهر بالكمامة فى كواليس تصوير الموسم الجديد من مسلسل YOU.. صور

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القاهرة - سامية سيد - التقطت عدسات المصورين، النجم العالمي بن بادجلي، صاحب شخصية جوجولدبرج في مسلسل الدراما YOU، في شوارع لوس أنجلوس الأمريكية أثناء تصوير الموسم الجديد من السلسلة الشهيرة المقرر عرضها خلال الأشهر المقبلة عبر منصة نتفليكس التليفزيونية، وظهر بادجلي، في الصور التي نشرتها صحيفة ديلي ميل البريطانية، وهو يرتدي قناعه الواقى في عملية التصوير للوقاية من الإصابة بفيروس ، قبل انتهاء التصوير.

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وقد انضم الممثل سكوت مايكل فوستر، الذى لعب دور البطولة فى Crazy Ex-Girlfriend إلى الموسم الثالث من سلسلة القاتل المتسلسل YOU التى تعرض على منصة نتفليكس، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع deadline.

ويلعب فوستر، فى الموسم الثالث من YOU، دور رايان، وهو مراسل تليفزيونى محلى، تغلب على تاريخ من الإدمان، ولديه أسرار، بما فى ذلك سلوك متحكم يحتفظ به لأولئك الأقرب إليه وأى شخص يعترض طريقه.

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المسلسل من بطولة بن بادجلى، امبير تشايلدرز، إليزابيث ليل، لوكا بادوفان، زاك شيرى، نيكول كانج، تشارلي بارنيت، أدوين براون، كريس ديليا، جينا أورتيجا، فيكتوريا بيدريتي، مارييل سكوت.

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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