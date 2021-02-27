شكرا لقرائتكم خبر عن هيو جاكمان فى أحدث صورة له من منزله مع كلبيه دالى واليجرا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم هيو جاكمان عن عشقه للكلاب حينما ظهر مؤخراً بصحبة كلبيه بصورة من داخل منزله، حيث اكتفى في تعليقه على الصورة التى نشرها بطل اكس مان عبر حسابه على موقع انستجرام بكتابة أسماء كلبيه، وهما دالي واليجرا، وكأنه يحاول تعريف متابعيه البالغ عددهم نحو 30 مليون على انستجرام فقط بهما.



هيو جاكمان على انستجرام

وتأتى صورة هيو جاكمان بعدما رصدت عدسات المصورين بموقع جاست جيرد النجم العالمى هيو جاكمان وزوجته ديبورا لى فورنيس، وهما يتحديان درجات الحرارة المنخفضة والثلوج أثناء خروجهما وسط العاصفة الثلجية فى مدينة نيويورك الأسبوع الماضى، حيث شوهد الزوجان يخرجان منفصلين للقيام ببعض المهمات في جميع أنحاء المدينة خلال العاصفة الثلجية.



جاكمان مع كلابه

وكان الممثل العالمي هيو جاكمان احتفل بالذكرى الـ65 لميلاد زوجته ديبورا لي فورنيس، حيث شارك جمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صورة تجمعه بزوجته خلال الاحتفال بعيد ميلادها، موجها لها رسالة رومانسية فى هذه المناسبة العائلية، وقد لاقت الصورة تفاعلا كبيرا بين معجبيه.