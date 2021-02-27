فيديو| أنا معقد جدا وبشوف أم كلثوم في الفنجان.. تصريحات آسر ياسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حل الفنان آسر ياسين ضيفًا على برنامج "السيرة"، التي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني.

خلال الحلقة تحدث آسر ياسين عن علاقته بزوجته وكيف تعرف عليها، عن العُقد الموجودة في حياته، وعن قراءة الفنجان.

في هذا التقرير نعرض لكم أبرز تصريحات آسر ياسين:

- والدي مالهوش إخوات بنات.

- أخويا الوحيد اللي خلف بنت.

- أتربيت إني اوطي صوتي ومحبش أولادي يكون صوتها واطي.

- أنا خجول جدا، بس التمثيل خرجني من دا.

- بتكسف ومش بتلقى أي مجاملات.

- أنا اللي بدأت بمعاكسة مراتي.

- عزمت مراتي قبل الجواز على الفطار وهي مجتش.

- اتفقت مع مراتي نتقابل في أمستردام وبعدها رجعنا متصاحبين وبعدها اتجوزنا.

- أنا شخص بحب الإبداع، كنزي أكتر إنسانة مرتبطة بالواقع.

- عمري ما كنت مستعجل على الجواز.

- أنا أتجوزت وأنا عندي 31 سنة.

- أخويا أتجوز قبلي وأميرة مراته بعتبرها أختي.

- مريت بتجربة خطوبة قبل كدا وعلاقات منجحتش.

- أنا معقد جدا، تغلبت على القلق، كنت بقلق جدا لما باخد قرار، كان بيعملي نوع من أنواع الإزعاج جدا.

- بتعقد من الأماكن المغلقة، معرفش إيه السبب.

- أنا بزهق جدا، بخاف من الشخصية المسيطرة والمتحكمة.

- كنت بخاف من الزواحف وبعدين تغلبت على الخوف دا.

- جدتي دايمًا كانت تقرأ لي الفنجان، كنا بنتفرج على شكل الفنجان، كنت بحس إنها هي اللي عايزة تطمن علينا.

- بحب أبص في الفنجان، كنت بشوف أم كلثوم في الفنجان كتير أوي.