16 صورة لنجوم ارتدوا ملابس نسائية بأعمالهم.. بينهم شكري سرحان وحسين فهمي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

في إطار من الكوميديا، أو بسبب الأحداث التي تفرضها أعمالًا يلعبون بطولتها، ارتدى عدد كبير من نجوم الفن في السينما المصرية ملابس نسائية، لتجسيد دور امرأة، أو للتخفي خوفًا من اكتشاف حقيقة الشخصية التي يلعبونها، ومن بين أشهر النجوم الذين ارتدوا ثياب النساء في أعمالهم..

شكري سرحان

في "مملكة النساء" ورغبة منه في إخفاء حقيقة كونه رجل، ضل طريقه بعدما سقطت طائرته هو وصديقه في دولة لا تسمح بوجود رجل على أرضها، ارتدى الفنان شكري سرحان ومعه الفنان إسماعيل ياسين ملابس نسائية.

إسماعيل ياسين

هو النجم الأشهر على الإطلاق، لمشاركته في أكثر من عمل مرتديًا ملابس نسائية، ولعبه دور امرأة عدة مرات، بينها في فيلم "أخر كدبة" بطولة الفنان فريد الأطرش والفنانة سامية جمال، حيث ظهر بشخصيتين الأولى صديق لفريد الأطرش، والثانية عمته التي تشبهه كثيراً.

وكذلك في فيلم من أوائل الأفلام التي تناولت قصة التحول الجنسي، وهو "الآنسة حنفي" وفيه يتحول ابن الجزار من حنفي إلى فيفي.

بعد فيلم "الآنسة حنفي" بثلاث سنوات، قدم إسماعيل فيلم "الست نواعم" وفيه يتحول جنسيا هذه المرة من ست "زكية" لرجل يُدعى "زكي".

عبدالمنعم إبراهيم

يتقمص فيه الفنان عبدالمنعم إبراهيم دور "عمة" أحد أصدقاءه "فريد" أو عمر الحريري حتى تقبل فتاتان زيارة جيرانهما الشباب.

لم يكن "سكر هانم" هو أولى تجارب عبدالمنعم إبراهيم في ارتداء الملابس النسائية، إذ سبق وقدمها في فيلم "لوكاندة المفاجآت"، عندما جسد دور رجل يتنكر في شخصية إمرأة أجنبية.

إبراهيم نصر

إذا كان إسماعيل ياسين هو النجم الأشهر، فإن الفنان إبراهيم نصر يشاركه في هذه الصفة، لتقديمه سنوات عدة شخصية زكية زكريا، في أعمال فنية مختلفة من برامج مقالب لفيلم سينمائي.

حسين فهمي

في عام 1981 شارك الفنان حسين فهمي في بطولة فيلم "مين يجنن مين" مع الفنان محمود ياسين، وفي أحد المشاهد ارتدى ملابس امرأة، مدعيا أنها والدة صديقه والذي لعب دوره محمود ياسين، أمام الفنان أسامة عباس، قبل أن يُكتشف أمره.

عادل إمام

قام "الزعيم" عادل إمام في أكثر من عمل بارتداء ملابس نسائية، ومن أشهر هذه الأعمال "شمس الزناتي"، حيث كان يحاول شمس التخفي في زي امرأة في ظل مطاردة الشرطة والأجانب له لإلقاء القبض عليه، وكان الخوف من السجن سببا دفعه للتنكر في زي سيدة في فيلم "احترس من الخط".

قبل أن يحقق عادل شهرته الواسعة كنجم كوميديان ويصبح البطل الأول لأفلامه، تُباع الأفلام باسمه، ارتدى في عدد من الأفلام الكوميدية ملابس نسائية، منها "أذكياء ولكن أغبياء" مع الفنان سمير غانم.

حميدة والعدل

ارتدى نجوم آخرون ملابس نسائية في أعمال بعيدة عن الكوميديا، ففي مشهد من مشاهد فيلم "حرب الفراولة" ارتدى الفنان محمود حميدة والفنان سامي العدل ملابس نسائية، ليخوضا تجربة جديدة، يحاول أن يخرج بها الشخصية التي يؤديها سامي العدل من حالة الاكتئاب التي يعيشها، ربما جلبت له هذه التجربة السعادة التي يبحث عنها.

نور الشريف وأحمد رمزي

الفنان نور الشريف بهدف الهروب والتخفي من أعين الشرطة ارتدى ملابس نسائية في فيلم "المُطارد"، وارتداها الفنان أحمد رمزي في "ثرثرة على النيل".

هنيدي

من النجوم الذين اضطرتهم أعمالهم للتخفي في ملابس نسائية، الفنان محمد هنيدي منها مسرحية "حزمني يا" مع شريف منير ومدحت صالح، حتى لا يكتشف حقيقتهم "زواوي" أو حسن حسني، الذي ارتدى هو الآخر ملابس امرأة في مسرحية "عفروتو".

بعدها بسنوات قام هنيدي بنفس الأمر في فيلم "جاءنا البيان التالي"، وجسد دور مذيع يحاول الكشف عن تفاصيل قضية فساد، فيتنكر في زي امرأة تعمل في بيت دعارة.

وكذلك في فيلم "يا أنا يا خالتي" يتنكر في زي الخالة نوسة، المشعوذة، ليقنع والدة حبيبته بالموافقة على ارتباطهما، وكذلك في مسرحية "الابندا".

علاء ولي الدين

لعب الفنان الراحل علاء ولي الدين بفيلمه "الناظر" 3 شخصيات الأب والأم والابن، وحققت الشخصية نجاحا كبيرا لدى الجمهور.

محمد سعد

في عام 2007، قدم الفنان محمد سعد عدة شخصيات في فيلم "كركر" بينها رجل يتنكر في زي امرأة ليقوم بخداع ابن خاله المريض وهو سعد أيضًا، ليستولى هو ووالدته على ميراثه.

كما جسد دور امرأة هي الست أطاطا في أكثر من عمل، بينها "عوكل".

نجوم آخرون

هناك أيضًا الفنان شكوكو في فيلم "ليلة العيد"، الفنان هاني رمزي والفنان ماجد المصري في فيلم "فرقة بنات وبس"، وكذلك هاني رمزي في فيلم "أبو العربي"، الفنان كريم عبدالعزيز في فيلم "أبو علي".