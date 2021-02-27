رانيا يوسف تكشف عن البوستر الرسمي للجزء الثالث من "الآنسة فرح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

كشفت الفنانة رانيا يوسف عن البوستر الرسمي للجزء الثالث من مسلسل "الآنسة فرح" المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

ونشرت "رانيا" البوستر كنوع من الترويج للعمل عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "‏الآنسة فرح.. الموسم الثالث.. قريبا".

وظهرت "رانيا" على البوستر وهي تتوسط فريق العمل وهم محمد كيلاني وأحمد مجدي وأسماء أبواليزيد وتامر فرج.

الجزء الثالث لـ "الآنسة فرح"بطولة: رانيا يوسف، أسماء أبواليزيد، أحمد مجدي، محمد كيلاني، تامر فرج، هبة عبدالعزيز، جيلان علاء وآخرين وهو سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت وإخراج وائل فرج.