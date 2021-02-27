الارشيف / فن ومشاهير

رانيا يوسف تكشف عن البوستر الرسمي للجزء الثالث من "الآنسة فرح"

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

كشفت الفنانة عن البوستر الرسمي للجزء الثالث من مسلسل "الآنسة فرح" المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

ونشرت "رانيا" البوستر كنوع من الترويج للعمل عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "‏الآنسة فرح.. الموسم الثالث.. قريبا".

وظهرت "رانيا" على البوستر وهي تتوسط فريق العمل وهم محمد كيلاني وأحمد مجدي وأسماء أبواليزيد وتامر فرج.

الجزء الثالث لـ "الآنسة فرح"بطولة: رانيا يوسف، أسماء أبواليزيد، أحمد مجدي، محمد كيلاني، تامر فرج، هبة عبدالعزيز، جيلان علاء وآخرين وهو سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت وإخراج وائل فرج.

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا