فيديو قديم| يوسف شعبان: "كنت أتمنى أموت وأنا في الاستديو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أصيب الفنان يوسف شعبان بفيروس كورونا يوم 23 فبراير الجاري وتم نقله مستشفى العجوزة.

الفنان يوسف شعبان قدم للفن المصري حوالي ما يقرب من 300 عما بين السينما والمسرح والتليفزيون.

من أشهر أعماله التليفزيونية :"قضية معالي الوزيرة"، "أسمهان"، "كليوباترا"، "جنة ونار"، "القرار"، "حواري وقصور"، "أميرة في عابدين"، "الضوء الشارد"، "امرأة من زمن الحب"، "الدوغري 90"، "التوأم"، غيرها من الأعمال.

يوسف شعبان شارك مع نجوم كبار في عدة أفلام سينمائية شهيرة منها: "قضية سميحة بدران"، "العذراء والعقرب"، "درب الجدعان"، "جريمة في الأعماق"، "كشف المستور"، "مطلوب أرملة"، "ألف ليلة وليلة"، "الخائنة"، "الراهبة".

في عام 2017 تحدث الفنان يوسف شعبان عن اعتزاله الفن بسبب مرضه.

قال "شعبان" خلال لقائه في برنامج "90 دقيقة"، الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش: "من حوالي 4 سنين ما بقاش في جيلي من الممثلين ولا من المخرجين، هل جيل الشباب لازم يحتل المكان، رغم أن الساحة تسع الجميع".

أضاف: "الأجيال لغونا وطلعوا لوحدهم، مفيش أعمال بتعرض عليا ولا أنا ولا جيلي، مفيش أي اتصال بيا زي ما كان بيحصل الأول، أنا مش بتكلم عن نفسي، وأنا شبعان تمثيل، اشتغلت 50 سنة".

تابع: "أنا أعلنت اعتزالي الفن، وأنا بعتبر اللي حصل ده عزل، أنا حسيت أن في عملية تخريب، لازم يبقى في قطاع إنتاج، لأن الوجه الحضاري والمصري مش ملك حد، في معاول بتهدم اللي عملوه أساتذتنا وأجيالنا".

أكمل "كل مسلسل أتفرج عليه الاقي فيه ألفاظ وناس بتضرب بعض، أو ناس ماسكة سكاكين لبعض، لازم يبقى في مستوى للعملية الفنية لمصر، لازم يبقى في جهة مشرفة على العمل، مش هنفضل معتمدين على الرئيس عبدالفتاح السيسي إن مصر جواه بس".

استطرد: "العمل الفني عمل جماعي مش عمل فردي، الحقيقة معجبنيش ولا مسلسل في موسم رمضان".

أضاف: "كنت أتمنى إني أموت في الاستديو وأنا بعمل في الفن وليس خارجه، بس أنا ماينفعش أسئ لأعمالي ولفني بهذه الأعمال، أغلب الأعمال اللي بتقدم حاليا ملهاش أي هدف".

أكمل "أنا مريت بأزمة صحية لمدة عام ونصف، والمنتجين كلموني للاطمئنان عليا، ولكن أنا حاليا كويس وعندي استعداد للتمثيل".

قال "في شباب كتير كويسة منهم أحمد السقا وكريم عبدالعزيز، بس لازم يبقى جنبهم أعمدة من الدراما".

آخر أعمال يوسف شعبان فيلم "الهرم الرابع" مع أحمد حاتم وتارا عماد وميرهان حسين ومحمود الجندي في عام 2016.