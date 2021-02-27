"مسلسل مختلف".. حمادة هلال بـ"الجلابية" في كواليس "المداح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

ظهر الفنان حمادة هلال بـ"الجلابية" في كواليس مسلسل "المداح" المقرر عرضه في دراما رمضان المقبل.

ونشر "هلال" الصورة عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "مسلسل المداح رمضان ٢٠٢١.. بإذن الله، إنتاج شركة سيكرمو ميديا إسلام المرسي.. تأليف أمين جمال، ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج ".

وأضاف: "إن شاء الله مسلسل مختلف، ويا رب يكرمنا، والتوفيق لكل مسلسلات أصحابي.. ربنا يكرمكم ويكرمنا كلنا".

مسلسل" المداح" بطولة: حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، نسرين طافش، محمد عز، جمال عبدالناصر، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادى خفاجة، تامر شلتوت، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدي رفعت، بسمة ماهر، وآخرون، العمل سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري ومدير تصوير كريم عاشور ومن إخراج أحمد سمير فرج.